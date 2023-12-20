Хватит новогодних: ТОП пластических операций с коротким сроком восстановления

Существуют процедуры, после которых на возвращение к обычной жизни потребуется не более двух недель.

За новогодние праздники можно успеть сделать три пластические операции. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал пластический хирург Степан Кольченко.

По словам специалиста, срок восстановления после липофилинга лица, блефаропластики и булхорна занимает меньше десяти дней. Именно поэтому вы сможете легко прийти в норму за время небольшого отпуска.

«За новогодние праздники можно сделать блефаропластику. Эта операция помогает избавиться от нависания лишней кожи, морщин и отеков в области верхних и нижних век, а также мешков под глазами», — уверен Кольченко.

Он подчеркнул, что швы прячутся под естественные морщины. А незначительные синяки рассасываются за 10-14 дней.

При липофилинге лица собственная жировая ткань человека перераспределяется из одной зоны тела в другую. По словам пластического хирурга, у всех людей с возрастом происходит провисание тканей. При этом главное достоинство операции — отсутствие разрезов на коже.

Третья операция носит название булхорн. Таким словом называют уменьшение расстояния между носом и верхней губой. Дело в том, что с возрастом верхняя губа немного опускается. На операционном столе специалисты убирают полоску кожи под ноздрями.

«Кроме того, это операция дает возможность развернуть верхнюю губу и изменить ее форму. Это далеко не всегда удается сделать с помощью филлеров», — заключил специалист.

Новая пластика? Люся Чеботина рассказала, что случилось с лицом Киркорова

Ранее 5-tv.ru сообщал о самых популярных бьюти-процедурах в 2023 году.