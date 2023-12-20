Масочный режим вводится в Санкт-Петербурге

Действовать он будет до особого распоряжения.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится частичный массовый режим. Он распространяется на сотрудников организаций во время проведения массовых мепроприятий. Распоряжение уже подписала главный госврач по Петербургу Наталия Башкетова, документ опубликован в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — указывается в документе.

Действовать частичный масочный режим будет до особого распоряжения. Также руководители организаций при проведении мероприятий должны обеспечивать соблюдение температурного режима, регулярное проветривание, дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха.

По данным распоряжения, в период с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость ОРВИ и группом в Петербурге увеличилась на 87,1%, а коронавирусом — на 62,4%. Подскочил еще рост внебольничных пневмоний и составил 35,3%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге резко выросла за последнюю неделю — статистика подскочила почти в полтора раза. Причем среди заразившихся примерно половина — дети. Подробнее об этом сообщал 5-tv.ru накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в РФ не будут вводить масочный режим на период новогодних праздников.