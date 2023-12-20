Масочный режим вводится в Санкт-Петербурге

|
Евгения Романова
Евгения Романова 130 0

В Санкт-Петербурге ввели с 20 декабря масочный режим для массовых мероприятий

Масочный режим вводится в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Действовать он будет до особого распоряжения.

С 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится частичный массовый режим. Он распространяется на сотрудников организаций во время проведения массовых мепроприятий. Распоряжение уже подписала главный госврач по Петербургу Наталия Башкетова, документ опубликован в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по городу.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — указывается в документе.

Действовать частичный масочный режим будет до особого распоряжения. Также руководители организаций при проведении мероприятий должны обеспечивать соблюдение температурного режима, регулярное проветривание, дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха.

По данным распоряжения, в период с 20 ноября по 17 декабря заболеваемость ОРВИ и группом в Петербурге увеличилась на 87,1%, а коронавирусом — на 62,4%. Подскочил еще рост внебольничных пневмоний и составил 35,3%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге резко выросла за последнюю неделю — статистика подскочила почти в полтора раза. Причем среди заразившихся примерно половина — дети. Подробнее об этом сообщал 5-tv.ru накануне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в РФ не будут вводить масочный режим на период новогодних праздников.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

17:45
Певец Анатолий Цой упал в обморок на съемках нового клипа
17:42
В Петербурге увеличат число бесплатных операций по замене хрусталика глаза
17:34
США обменяли соратника Мадуро на американских заключенных
17:30
Что по ценам? Елочные базары заработали для жителей Москвы и Петербурга
17:14
На севере Йемена началась мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа
17:06
Депздрав объяснил большое количество вызовов врачей на дом в Москве

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
Опасное сочетание: чем точно нельзя закусывать спиртное на Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса