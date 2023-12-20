Власти Днепропетровска лишили Брежнева звания почетного гражданина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Дерусификация на Украине продолжается полным ходом.

Власти Днепропетровска лишили Брежнева звания почетного гражданина

Фото: Мусаэльян Владимир / ТАСС

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Власти Днепропетровска (украинское название Днепр — Прим. ред.) лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

«Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что решение было приято в рамках последней сессии городского совета 2023 года.

Днепропетровский градоначальник подчеркнул, что декоммунизация города будет завершена вопреки преградам.

Местные СМИ ранее писали, что Брежнева хотят лишить почетного звания из-за того, что оно утратило силу в 2017 году. Тогда было введено новое звание — «Почетный гражданин города Днепра».

Ранее Брежнева также лишили звания почетного гражданина Киева. Он был первым человеком, удостоенным этого звания, которое отмечало вклад награжденного в жизнь украинской столицы.

Дерусификация на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принят закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru писал, как киевский режим обогащается на сносе советских памятников.

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