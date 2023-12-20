Российский певец ЮрКисс заявил о завершении музыкальной карьеры

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Артист принял решение уйти со сцены после выпуска первого сольного альбома.

Российский певец ЮрКисс заявил о завершении музыкальной карьеры

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Певец Юрий Киселев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, заявил о завершении музыкальной карьеры. О своем решении артист рассказал поклонникам в личном блоге. Поблагодарил свою публику, коллег и друзей за поддержку на протяжении всего творческого пути и добавил, что точка будет поставлена после выпуска его первого и, как вышло, последнего сольного альбома.

Киселев отметил, что на данном жизненном этапе находится в процессе переосмысления собственных ценностей. В своих думах исполнитель пришел к выводу, что ему больше нечего сказать со сцены. Несмотря на молодость (25 лет), в шоу-бизнесе ЮрКисс уже давно. Первый трек он записал еще мальчишкой в 2012 году. Очевидно, теперь ему хочется реализоваться в других направлениях деятельности.

«У всякой историй, как самой хорошей, так и самой плохой рано или поздно наступает конец. В последнее время много думал о своей жизни и о творческом пути. В итоге я пришел к однозначному выводу: история ЮрКисс подошла к своему логическому концу», — сообщил Киселев.

Юрий Киселев родился в Санкт-Петербурге в семье российского музыканта и бизнесмена Владимира Киселева и певицы и телеведущей Елены Север. У него есть младший брат Владимир, который выступает со своими композициями под псевдонимом ВладиМир. Помимо творчества ЮрКисс занимается бизнесом. Как артист он записал дуэты с Люсей Чеботиной и Григорием Лепсом.

Киселев также занимается развитием собственного проекта. Вместе с братом он основал музыкальный лейбл Rocket Records. Чуть больше месяца назад участницей лейбла стала популярная рэп-исполнительница и звезда соцсетей Инстасамка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские знаменитости, в их числе и семья Юрия Киселева, поддерживают бойцов, защищающих Донбасс.

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