Вылитая копия: в США нашли двойника Филиппа Киркорова

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В США нашли двойника Филиппа Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Благодаря поразительному внешнему сходству с российской знаменитостью, американец обрел популярность в соцсетях.

Двойника Филиппа Киркорова обнаружили в США. Американцу 25 лет и он тоже поет.

Внешнее сходство — поразительно. Что касается музыкальных предпочтений, то копия Киркорова на корону в поп-музыке совсем не претендует. Молодой человек — фанат Nirvana. После того как парня заметили российские пользователи, его ролики стали набирать сотни тысяч просмотров. Сам он не понимает, почему.

Хотя, возможно, через какое-то время все может измениться. В последнее время Киркоров плотно взялся за свой внешний вид. Его друг и звездный хирург Тимур Хайдаров продолжает совершенствовать его тело. По признанию исполнителя, он уже задумывается над новой операцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого из мировых лидеров есть двойники. Например, «близнец» экс-президента США Дональда Трампа — уличный торговец мороженым.

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