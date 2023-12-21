На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильи из Петербурга

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша с вами помощь нужна Илье Майорову из Санкт-Петербурга. 11-летний мальчик мучается от тяжелого заболевания — нейробластомы. Улучшить его состояние может сложная и дорогостоящая терапия. На нее необходимо два с половиной миллиона рублей. Таких денег у семьи Ильи нет. Чтобы помочь ребенку — отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2425 или отсканируйте QR-код на экране.

К пластиковой маске, большим аппаратам, людям, одетым во все белое, Илья давно привык. За желтым защитным стеклом, на экранах врачебных компьютеров проходит жизнь мальчика и его мамы. На черно-белых снимках то, что ее навсегда изменило. Нейробластома — злокачественная и очень опасная опухоль, с которой Илья из своих 11 лет борется уже восемь.

«Я собирала документы в детский сад, и Илья начал хромать. Начали, естественно, искать причину — врачи, УЗИ… Пока мы обследовались, мы запустили самое главное — что она росла там», — рассказывает Татьяна Майорова, мама Ильи.

Потом началось самое трудное — несколько курсов химио- и лучевой терапии, операция по удалению опухоли, две пересадки костного мозга и три рецидива. Кажется, что слишком много испытаний, но Илья не только справлялся, но и сохранял чувство юмора. Каждый новый день рождения, время с семьей или за любимыми поделками придавали сил. Чтобы дальше бороться с болезнью и не унывать даже там, где не выдерживала мама.

«Ей тяжело, а мне, ну, более-менее легко. Потому что химиотерапия, конечно, не так уж и легко далась, а так все остальное хорошо», — с оптимизмом говорит Илья.

Врачи объясняют — ему и маме, что уже сделано и что еще предстоит. Опухоль пока не отступает, поражая новые участки — позвоночник, бедро. Операцию провести нельзя, помочь может только протонная терапия, которая точечно воздействует на метастазы. Но нужно торопиться.

«Наблюдается картина продолженного роста, вот именно этих зон, так скажем. То есть они увеличиваются в размерах, поэтому проведение терапии показано в максимально короткие сроки. В ближайшее время», — объясняет врач-радиотерапевт Егор Андриевский.

В институте имени Сергея Березина готовы помочь. Вместе с Ильей уже провели замеры, чтобы изготовить особый матрас для процедур. Но квоты на бесплатную медицинскую помощь на этот год закончились. А стоит весь курс 2, 5 миллиона рублей. Это огромная сумма для родителей мальчика, самостоятельно оплатить лечение они не в силах, поэтому вся надежда на помощь неравнодушных людей.

Сам Илья точно знает — он на верном пути. Смог заново встать на ноги, свыкся с постоянными переездами и процедурами. Но очень хочет другой жизни — без больниц и врачей, зато с друзьями и старшим братом. И в этом ему можем помочь мы с вами.