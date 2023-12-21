Украина получила от Евросоюза последний в 2023 году транш помощи

Весь пакет на нынешний год состоял из 18 миллиардов евро.

Европейский союз перевел Украине транш помощи за декабрь в размере полтора миллиарда евро. Об этом заявила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен на странице в соцсети X.

«Сегодня мы перевели последний транш в размере 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 18 миллиардов евро в 2023 году», — написала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить проект поддержки Украины в начале 2024 года. Однако 15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке помощи Киеву на 50 миллиардов евро. До этого Будапешт выступил против пакета военной поддержки на 20 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия предложила Евросоюзу не помогать Украине в течение пяти лет.