Украина получила от Евросоюза последний в 2023 году транш помощи

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Еврокомиссия перевела Украине декабрьский транш помощи в 1,5 млрд евро

Украина получила от Евросоюза последний в 2023 году транш помощи

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Весь пакет на нынешний год состоял из 18 миллиардов евро.

Европейский союз перевел Украине транш помощи за декабрь в размере полтора миллиарда евро. Об этом заявила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен на странице в соцсети X.

«Сегодня мы перевели последний транш в размере 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 18 миллиардов евро в 2023 году», — написала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить проект поддержки Украины в начале 2024 года. Однако 15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке помощи Киеву на 50 миллиардов евро. До этого Будапешт выступил против пакета военной поддержки на 20 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия предложила Евросоюзу не помогать Украине в течение пяти лет.

Тема:
Спецоперация
21 дек
«Направим приглашение»: на Украине хотят мобилизовать уехавших из страны мужчин
21 дек
Живая сила, танки и самолеты: раскрыты потери ВСУ за последние полгода
21 дек
Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям
21 дек
«Денег нет»: Венгрия требует ЕС не помогать Украине следующие пять лет
21 дек
Священник Донбасса: как Охлобыстин помогал российским бойцам все эти годы
21 дек
«Стоит того»: Украине посоветовали взять пример с Финляндии для достижения мира
21 дек
«Не выживет»: в Польше усомнились в способности Украины противостоять России
21 дек
«Мы чувствуем»: Макрон заявил о сомнениях Запада по поводу будущего
21 дек
«Думал, на ветку напоролся»: как Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
21 дек
«Изнашиваются»: в ФРГ раскрыли реальные потери ВСУ в живой силе и технике
+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:08
«Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
14:52
«Нельзя отказываться»: как сохранить свою красоту и молодость
14:50
Разящие удары: под Новодонецким российские ПТУР уничтожили опорные пункты ВСУ
14:47
«Вороватый народ»: Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы
14:35
Путин заявил о рекордных объемах строительства дорог в 2023 году
14:34
«Изящно и со вкусом»: Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса