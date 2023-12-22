Скромнее прошлой: как проходит вторая ночь «голой» вечеринки Ивлеевой

Теперь на танцполе зажигают «простые смертные». А сама знаменитость веселит народ за диджейским пультом. И, конечно, не обошлось без инцидента. Какого именно?

Скандальная «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой гремит уже вторую ночь в одном из клубов Москвы. Только уже не для отечественных звезд шоу-бизнеса, а «простых смертных». И не за бесплатно. Цена билета — примерно 2, 5 тысячи рублей. А компании из десяти человек предлагается вип-зона за миллион рублей.

По сообщениям различных СМИ и Telegram-каналов, началась тусовка позднее назначенного времени. Задержали примерно на час. А все по причине того, что мероприятием заинтересовались силовики. Предварительно, правоохранители провели обыски в развлекательном заведении, а после уехали. Толпа все это время находилась на улице, внутрь никого не пускали. О каких-либо задержаниях сообщений не было.

В итоге вечеринка состоялась. Кадры обстановки мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Стоит отметить, что вторая часть «голой» вечеринки проходит намного скромнее. Наряды большинства пришедших уже нельзя назвать откровенными. Обычные рубашки, майки, платья и так далее. Кроме того, на сцене появилась королева ночи — Анастасия Ивлеева.

Вечеринка блогера может стать самым скандальным событием года. Для звезд она прогремела в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.

Известно, что представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить состоявшееся скандальное мероприятие на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто новый возлюбленный Насти Ивлеевой.

* — Запрещенная в России экстремистская организация