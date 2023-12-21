11 лет разницы: кто новый возлюбленный Насти Ивлеевой

Недавно блогер похудела на 17 килограммов. Ее внешний вид вызывает ожесточенные споры между поклонниками.

Телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву заметили на мероприятии с новым избранником — моделью Борисом Махмуровым, который младше актрисы на 11 лет. Видео с их прилюдными выражениями страсти в виде поцелуев публикует Telegram-канал издания Super.

Ивлееву с Махмуровым поймали на камеру во время вечеринки в ночном клубе «Мутабор» во время мероприятия, которое организовывала блогер. Сплетни об их отношениях уже давно ходили в кругах российского шоу-биза — аж с сентября. Многие злопыхатели посчитали, что телеведущая зарабатывает в 100 раз больше своего молодого человека.

В 2022 году Настя Ивлеева увеличила свои рекламные доходы на YouTube, заработав 38,4 миллиона рублей (на 88,2% больше, чем в 2021 году). В ее распоряжении 45% акций компании «Коленки пчелы», которая выпускает снеки «Изи пизи» и газировку с изображением Насти на упаковке. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году фирма задекларировала выручку в размере 445 миллионов рублей и чистую прибыль в размере 36,5 миллиона рублей.

Ранее Ивлеевой также принадлежало «Ивлеева Продакшн», которое она переписала на свою управляющую Анну Самакову. В 2022 году выручка фирмы составила 122 миллиона рубле й, а чистый доход — 45,6 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как прошла «голая» вечеринка Ивлеевой.