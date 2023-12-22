Шантаж здесь неуместен: Зеленский нанес болезненный удар по самому себе

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NBC: Зеленский нанес вред самому себе тактикой морального шантажа Запада

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Отношение Запада к украинскому лидеру меняется не в его пользу.

Президент Украины навредил сам себе, выбрав тактику шантажа во время недавнего визита в США. Об этом сообщает NBC. По мнению экспертов телеканала, на начальном этапе конфликта активность и настойчивость Зеленского давали результат — он переманил на свою сторону многие страны.

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Однако со временем даже самые большие поклонники Украины стали испытывать усталость от постоянных просьб о помощи. И последние попытки Зеленского сослаться на моральные обязательства союзников перед его страной вызвали, скорее, противоположный эффект. Помогать ему уже не спешат.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, почему визит Зеленского в США не увенчался успехом. В российском МИДе провальный вояж украинского президента охарактеризовали коротко, но ясно — «шаромыжничал с протянутой рукой».

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