«Шаромыжничал с протянутой рукой»: визит Зеленского в США не увенчался успехом

Глава киевского режима лично полетел в Вашингтон за оружием и деньгами. Но за океаном, видимо, решили не спешить с помощью.

Под табуреткой Зеленского стало на две ножки меньше. В отчаянной попытке заручиться поддержкой своего главного союзника, он отправился в США выпрашивать дополнительные 60 миллиардов долларов, которые обещал ему Байден, но заморозил Конгресс.

Оказалось, что Вашингтон, как и Москва, слезам не верит, если это слезы лицедея. Зеленский тянет демократов на политическое дно. И вот уже прежняя мантра «Мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется» меняется на более уклончивую — «Столько, сколько сможем».

Байден сейчас на распутье — либо поддерживать Киев дальше вопреки воле Конгресса, «похоронить» свои шансы на новый президентский срок, либо отказаться от Зеленского. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Он спустился с трапа самолета уже с протянутой рукой. Просил у конгрессменов, журналистов, военных, разведчиков и даже президента. Много апеллировал к лидерству, демократии, и, конечно же, единству с партнерами.

«Американское лидерство имеет решающее значение. Оно сохраняет всеобщее единство», — заявил Зеленский.

Все, что смог выжать из себя Байден — 200 миллионов долларов, вместо 60, которые просил Зеленский.

«Я не хочу, чтобы вы теряли надежду», — сказал Байден.

Байден на вопрос так и не ответил. Зеленский, вжавшись в стул, как школьник, кажется, все понял.

Да и приехал не вовремя. У Байдена своих проблем хватает — назревающий импичмент, сыну грозит 17 лет тюрьмы. А тут Украина.

«Возможно, через пару недель до конца года мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности. Но потом все, в банке ничего не останется», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Зеленский на закрытой встрече с конгрессменами приложил все свои таланты. Не вышло. В преддверии выборов — в фокусе собственные проблемы.

«Американский народ видит все ужасные социальные беды, которые возникают из-за этого. Нам нужна была ясность относительно того, что мы делаем на Украине, и как мы будем осуществлять надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков американских граждан, и что нам нужны преобразующие изменения на границе», — заявил спикер палаты США Майк Джонсон.

Больше 110 миллиардов драгоценных долларов налогоплательщиков США уже потратили на Украину.

«В этом комплексе в Лас-Вегасе небольшую квартиру можно купить за 150 тысяч долларов. Бездомных в этом городе, больше 16 тысяч. Всего в США их больше полумиллиона и расходов штатов на Украину, уже хватило бы, чтобы обеспечить каждого бездомного жильем», — говорит корреспондент.

Тех же 110 миллиардов долларов хватило бы, чтобы выплатить 17 миллионов пособий малоимущим, число которых третий год подряд растет. Сегодня за чертой бедности — 38 миллионов граждан.

«У нас огромный процент безработицы, я знаю человека, который работает на трех работах одновременно. По сравнению с 2010 годом, расходы выросли на 74%, когда доходы только на 35%», — возмущается исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

А это сентябрьский визит Зеленского за океан. Уже тогда было понятно, что их общее контрнаступление провалилось. Сидит, также вжавшись в стул, ничто не греет, даже камин. Байден уже тогда ухмылялся.

И ведь не врет теперь Зеленский, когда говорит о своей независимости. Зависеть попросту не от чего. Зато врет, когда докладывает об успехах. Но заказчики все видят. И также врет, когда говорит, что за год у России нет успехов.

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — говорит Зеленский.

«За последнее время Украина потеряла: Соледар, Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), Клещеевку, Андреевку, Ягодное, Сакко и Ванцетти» — комментирует военный эксперт Илья Никулин.

200 миллионов долларов — это выходит так, для поддержания минимальных жизненных показателей.

«Мы должны помочь Украине добраться до Крыма и добиться мира на выгодных для нас условиях», — заявил сенатор США Линдси Грэм.

Возможно, Зеленского подбодрит вот этот подарок лично от американского президента. Значок единства. Их выпущено всего 200 штук. Двухсотый — и у украинских военных, и у российских — означает убитый. Получилось символично.

«Зеленский отправился шаромыжничать с протянутой рукой» — охарактеризовали в российском МИДе провальный вояж украинского президента. Таким образом наши дипломаты не только выразили свое отношение к происходящему, но и показали красоту и богатство русского языка. Причем слово-то не просто интересное, но и со скрытым смыслом.

Шаромыжничать — значит мошенничать, обманывать с целью поживиться за чужой счет. В самом прямом смысле — вести себя как шаромыга. Происхождение слова — загадка для лингвистов. По одной версии, от слова «даром». Даром-шаром, мы до сих пор в разговоре можем сказать «на шару».

Но есть и более красивая версия: якобы отступающие из России оборванные солдаты Наполеона ходили по домам и побирались, чтобы согреться и поесть. Они обращались: «Cher Ami». То есть «дорогой друг». Но крестьяне по-французски не понимали и называли оборванцев «шаромыгами». Учитывая, что одна из ролей актера Зеленского гротескный Наполеон, — это определение не в бровь, а в глаз.

Но для успеха его предприятия, шаромыге надо найти простака, который поверит и раскошелится. И Байден на эту роль подходит как нельзя лучше. Он «подвисает» посреди фразы, заговаривается, здоровается с пустотой, а на этой неделе снова удивил смешением имен и времен. Заявил, что его отец, умерший 20 лет назад, после атаки ХАМАС, якобы вернулся в свой кибуц, чтобы спасти личные вещи. Мистика, фантастика, либо склероз. Зеленскому не повезло, Байден не распоряжается единолично американскими деньгами, и более здравые конгрессмены прогнали шаромыгу со двора.