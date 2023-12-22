В Петербурге запустят производство вакцины от детской пневмонии и менингита «Бэби-Хиб». И это на 100% закроет потребность России в этом препарате.

Он предназначен для профилактики инфекций, которые вызывает гемофильная палочка. Сейчас его выпускают только в Ростове и мощностей там хватает на 25% от потребности.

Также Петербургский НИИ вакцин и сывороток в 2024-м планирует провести клинические исследования препарата для профилактики менингококковой и пневмококковой инфекций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав зарегистрировал обновленную COVID-вакцину «Спутник Лайт». В ближайшие дни в больницы страны отгрузят 135 тысяч готовых доз препарата.

Вакцина успешно прошла клинические испытания. Как отмечается, измененный состав лучше защищает от новых штаммов коронавируса, чем прежние.