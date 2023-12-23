Не стали привлекать внимание: Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли детей из США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли детей из США

Не стали привлекать внимание: Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли детей из США

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Привыкшие выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение супруги на этот раз решили все сделать по-тихому. Куда они отвезли наследников и зачем?

Принц Гарри и Меган Маркл, которые последние годы то и дело рассказывают нелицеприятные подробности жизни королевской семьи, втайне ото всех вывезли детей из США. Как сообщило издание 7Дней.ru, супруги переместили наследников в Коста-Рику, где провели неделю.

За это время принц Гарри, Меган Маркл, сын Арчи и дочка Лилибет успели побывать в трех регионах. Останавливались, конечно же, в лучших местных отелях. Одним словом, отпуск семьи прошел превосходно.

Судя по распространившемся в сети кадрам, все члены семьи были довольны проведенным временем. Так, на одном из снимков запечатлен момент, когда Гарри и Маркл катались на карте с сыном.

Несколько дней назад вся семья вернулась в свой особняк в Монтесито и уже начала подготовку к католическому Рождеству. Стоит отметить, что в этом году принц Гарри не получил приглашение от Карла III присоединиться к празднованию в кругу семьи. По слухам, был очень этим огорчен. Однако вовсе отказываться от праздника и традиций он не намерен. Так, подарки семья, как это делают в Великобритании, откроет не в сам день Рождества, а в Сочельник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких условиях Меган Маркл примут в королевскую семью.

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