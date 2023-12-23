Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

Памфилова сообщила о 29 претендентах на выдвижение кандидатами в президенты РФ

Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Первым из них был нынешний лидер России Владимир Путин.

Около 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала она на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, Центризбирком будет проводить заседание вне графика в связи с началом процесса выдвижения кандидатов.

Действующий президент РФ Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Также известно, что от партии ЛДПР в выборах намерен принять участие ее лидер — Леонид Слуцкий.

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента.

Тема:
Выборы президента России — 2024
23 дек
В РФ открыли участки сбора подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
22 дек
В России назвали 12-й пакет санкций ЕС попыткой давления на предвыборный процесс
21 дек
Работа кипит: в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина
21 дек
«Мы стартуем»: когда начнется сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
21 дек
Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина
20 дек
Почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента
20 дек
Гонка начинается: на должность президента России претендуют уже 16 человек
19 дек
Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в президенты России
19 дек
Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах
18 дек
Путин приехал в ЦИК и подал документы для участия в выборах
+2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию
14:31
Есть жертвы: боевики ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область
14:19
Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ
14:12
«Я не плачу»: мама Романа Костомарова призналась, как пережила болезнь сына
13:59
Боевики ВСУ ночью нанесли ракетный удар по мирным объектам под Херсоном
13:50
Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»

Сейчас читают

«Некрофильская постановка»: Захарова связала провокации в Буче и Неммерсдорфе
«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына
«Уже устойчива»: угрожает ли миру распространение «непобедимой» инфекции с Украины
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса