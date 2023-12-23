Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ

Первым из них был нынешний лидер России Владимир Путин.

Около 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала она на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, Центризбирком будет проводить заседание вне графика в связи с началом процесса выдвижения кандидатов.

Действующий президент РФ Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Также известно, что от партии ЛДПР в выборах намерен принять участие ее лидер — Леонид Слуцкий.

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента.