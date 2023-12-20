Почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента

По оценкам ЦИК, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 миллионов избирателей.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Жители 29 регионов России смогут проголосовать на выборах президента РФ в марте 2024 года в онлайн-формате. Соответствующее постановление было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ранее применялись уже в 30 российский субъектах. Они охватили порядка 800 избирательных кампаний и 9,2 миллиона граждан.
Памфилова отметила, что Тульская и Оренбургская области, которые ранее уже применяли ДЭГ, решили не проводить электронное голосование во время президентских выборов, а Волгоградская область, наоборот, решила принять участие в ДЭГ впервые.
Ожидается, что в онлайн-голосовании примут участие 38 миллионов избирателей. Применяться будут федеральная и московская системы.
Известно, что среди регионов, в которых пройдет ДЭГ, — Москва, Крым и Севастополь.
В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента РФ.
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