Не дожила до 32-летия: что скрывала звезда сериала «Мелочи жизни»

Жизнь Марии Зубаревой оказалась яркой, насыщенной, но слишком короткой.

Ее фильмография насчитывает всего лишь 11 работ, хотя могла исчисляться десятками, а может быть, и сотнями. Но история, к сожалению, сослагательного наклонения не знает, а жизнь Марии Зубаревой оказалась яркой, насыщенной, но слишком короткой.

Слава пришла к ней после выхода на экраны фильма «Мордашка», где актриса сыграла главную роль, но запомнили зрители ее еще раньше, после появления в картине «Возвращение Будулая». А во время съемок в сериале «Мелочи жизни» Мария Зубарева скончалась. Ей был 31 год, а младшие дети-близнецы актрисы появились на свет за год до ухода мамы.

Она родилась в творческой семье в 1962 году. Отец ее был актером и писал детские книги, мама работала режиссером на телевидении, и при этом родители с самого начала решили, что Мария ни в коем случае не должна стать актрисой. И мать, и отец знали, насколько сложна и непредсказуема эта профессия, в которой все часто зависит не от наличия таланта, а от удачи и планов режиссера. Впрочем, маленькая Мария на самом деле о сцене не мечтала. Но в школьных постановках она с удовольствием принимала участие, а иногда даже помогала озвучивать мультфильмы.

В подростковом возрасте девочку часто отправляли на лето в деревню к родственникам, и однажды местная «предсказательница» на картах нагадала девочке, будто станет она известной, будет счастлива и родит троих детей. Но после того, как женщина вытащила еще одну карту, говорить она отказалась, отправила Марию восвояси. Та особенно и не настаивала, главное, как ей казалось, она узнала.

Когда Марии пришло время выбирать профессию, на семейном совете решили, что она поступит на факультет журналистики и впоследствии станет работать на телевидении. В старших классах девочка вполне успешно окончила Школу юного журналиста и готовилась к вступительным экзаменам на факультет журналистики. Но журналистом Марии Зубаревой стать было не суждено.

Однажды к родителям пришли друзья отца, которые, увидев Марию, сразу же определили в ней природный дар. Они были преподавателями Щукинского училища и в один голос стали советовать девочке поступать в театральный и не слушать родителей, пытающихся перестраховаться. В результате Мария на самом деле стала студенткой Щукинского училища на курсе Юрия Катина-Ярцева и ни разу впоследствии не пожалела о принятом решении.

Учеба доставлял девушке удовольствие, у нее не возникало, кажется, никаких проблем. Она могла бы уже в то время сниматься в кино, однако последовала совету мастера курса, считавшего, что сначала она должна освоить профессию, а уже потом думать о карьере.

Вместе с дипломом Мария Зубарева получила приглашение в Театр имени Пушкина и с радостью его приняла. А еще она начала сниматься в кино. Первые роли были эпизодическими, но девушка даже не думала унывать, она на съемочной площадке набиралась опыта, смотрела, как работают ее коллеги.

До первой своей главной роли в картине «В распутицу» Мария Зубарева успела сняться в нескольких фильмах, в том числе и в «Возвращении Будулая», а вкус славы она почувствовала после выхода на экраны «Мордашки», где ей довелось сыграть роль дочери профессора, которую очаровал альфонс.

Мнения критиков и зрителей об этой ленте разошлись. Критики считали ее низкопробной, а вот зрители полюбили и с удовольствием снова и снова смотрели, благодаря чему «Мордашка» была успешна в прокате. На кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе актриса получила приз за лучшую женскую роль.

Кажется, именно тогда, стоя в свете софитов, Мария Зубарева вспомнила старое пророчество о своей судьбе. Тогда еще гадалка говорила о трех детях, а у Марии Зубаревой подрастала одна дочь. Но рождение еще двоих малышей не заставило себя ждать.

Со своим первым мужем она познакомилась еще в студенческие годы. Борис Киннер учился на одном курсе с Марией и пользовался безраздельным вниманием представительниц прекрасного пола. Когда этот красавец с густой бородой и черными глазами начинал петь, то сердце замирало у половины девушек с курса. Но песни его звучали только для одной — Марии. Девушка смотрела на него сияющими от счастья глазами и верила, что с этим мужчиной она будет счастлива всю жизнь.

Вскоре влюбленные поженились, а позже родилась их дочь Анна. Девочке был всего год, когда ее родители расстались. Говорили, будто Борис Киннер отчаянно ревновал жену и никак не мог смириться с тем, что Мария всегда оказывалась в центре внимания.

Она была очень светлым человеком, к ней все тянулись, и многие мужчины хотели бы завладеть ее сердцем. После развода актриса попросила о помощи с Аней своих родителей. В то время ее карьера стремительно развивалась, она часто уезжала на съемки.

От одиночества она не страдала. Едва узнав о разводе Марии Зубаревой, бросился завоевывать ее сердце Игорь Шавлак, ухаживавший за девушкой еще со времен Щукинского училища. Тогда она выбрала Киннера, но в этот раз Игорь решил не испытывать судьбу и бросился покорять бывшую однокурсницу. Мария поверила, что будет счастлива с Игорем, но надежды ее и в этот раз не оправдались, второй муж ей изменил, и актриса тут же подала на развод.

Вскоре в ее жизни появился еще один мужчина. В ЗАГС Мария Зубарева не торопилась, но зато родила от него близнецов Романа и Елизавету. Об отце детей она старалась никому не рассказывать, лишь признавалась, что в этот раз она счастлива. В то время она снималась в первой российской «мыльной опере», телесериале «Мелочи жизни», и свою беременность скрывала до последнего.

Она собиралась очень быстро после родов вернуться к работе, но начала быстро уставать. Актриса стремительно худела и списывала все на слишком большую нагрузку, ведь малыши требовали постоянного внимания, но Мария Зубарева не оставляла надежды восстановиться и выйти на съемочную площадку.

Она никому не рассказывала о своем плохом самочувствии. Встречаясь с коллегами и знакомыми, она все также лучезарно улыбалась, лишь родители, видевшие, как на глазах чахнет дочь, настояли на ее походе в больницу. Результат обследования стал настоящим шоком для родных актрисы. У нее обнаружили онкологическое заболевание в неоперабельной стадии. Родители и муж Марии Зубаревой попросили докторов не говорить ей о диагнозе.

Она мучилась от страшных болей, близкие люди испробовали все доступные методы лечения, но даже стабилизации состояния достичь не удалось. Спустя три месяца после постановки диагноза Мария Зубарева скончалась, ей был всего 31 год. Знакомые и коллеги актрисы были просто в шоке, никто из них даже не догадывался о том, что она больна. Мария, даже когда уже узнала о диагнозе, ни разу никому о нем не сказала, не хотела, чтобы ее жалели.

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