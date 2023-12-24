Будто и не рожала: как Наталье Бочкаревой удалось так быстро похудеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Бочкарева привела фигуру в порядок при помощи пластики

Будто и не рожала: как Наталье Бочкаревой удалось так быстро похудеть

Фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official

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Знаменитость стала в третий раз мамой в апреле, и уже давно может похвастаться стройной фигурой.

Звезда сериалов Наталья Бочкарева, которая в третий раз стала мамой в апреле, рассказала, как ей удалось достаточно быстро вернуть стройную фигуру. Поначалу актриса придерживалась правильного питания и занималась спортом, что дало свой определенный результат, но за идеальной формой она все же обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Как рассказала Бочкарева в эфире одной из программ на федеральном канале, она сделала брахинопластику, то есть убрала свисающую кожу в области рук, а жир из живота перекачала в ягодицы. За коррекцию тела оставила аж 20 миллионов рублей. Она также призналась, что мечтала попасть на операцию еще во время беременности, поэтому сразу после родов с нетерпением ждала Хайдарова уже в роддоме для консультации. Но хирург остановил знаменитость, убедил подождать немного, восстановиться.

«Многие женщины, правда, рождают уже третьего, четвертого…и прямо там, на родах, прибегают к этому», — пояснила свои желания Бочкарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем дочь продюсера Иосифа Пригожина легла под нож пластического хирурга.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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