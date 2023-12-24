Не дожил до 100-летия несколько дней: умер звезда фильма «Люди в черном»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Актер Майк Нуссбаум умер в возрасте 99 лет

Не дожил до 100-летия несколько дней: умер звезда фильма «Люди в черном»

Фото: Кадр из х/ф "Люди в черном", реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.

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29 декабря известный актер должен был отпраздновать юбилей, но судьба распорядилась по-другому.

Умер известный артист Майк Нуссбаум — звезда фильма «Люди в черном». 29 декабря он должен был отпраздновать 100-летний юбилей, но судьба распорядилась по-другому. О смерти сообщило издание TMZ.

Последний год своей жизни он провел в хосписе, где и умер. Его дочь Карен сообщила, что артист ушел из жизни по естественным причинам.

Несмотря на преклонный возраст, Нуссбаум все равно продолжал играть в театре. Он известен ролями Боба Дриммера в фильме «Роковое влечение» и Джентла Розенберга в картине «Люди в черном». Артиста также узнавали по сериалу «Секретные материалы».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер актер Алексей Черных.

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