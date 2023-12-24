«Родительская инициатива»: почему Дарья Сагалова затаила обиду на отца

Актриса всю жизни не общалась о папой, но готова ли она с ним встретиться?

Актриса Дарья Сагалова поделилась своими переживаниями и призналась, что не общается с отцом и эта тема для нее очень болезненная. О своих чувствах она рассказала в интервью журналисту Лауре Джугелии.

Несмотря на то, что эта тема для актрисы очень болезненная, она заявила о готовности пообщаться со своим папой. Во время беседы она рассказала, почему не сделала этого раньше.

«И я отказывалась, и мама была против. Ничего особенного, в половине семей России так», — заявила Сагалова.

Она подчеркнула, что ее отец — абсолютно нормальный человек и сейчас у него хорошая семья. А разводы в жизни случаются.

Прекратить отношения отца и дочери — это родительская инициатива, а позднее такую точку зрения стала разделять и сама актриса.

Свою маму в этом решении Сагалова не обвиняет. С ней актриса болезненную тему старается не поднимать, потому что считает, что это может быть неприятно. Но, если маме Сагаловой понадобиться высказаться, то актриса всегда готова ее выслушать.

Звезда «Счастливы вместе» призналась, что не скучала по отцу, но всегда ощущала его отсутствие. На протяжении жизни ей не хватало мужской защиты. Но сейчас она наконец-то готова с ним встретиться.

«Я просто выросла, повзрослела и может быть помудрела что ли. Может быть до этого я не могла конструктивный диалог построить. Я не знала, какая могла бы быть реакция. Сейчас я просто понимаю, что мне уже столько лет, ну достаточно много, а ему то еще больше. И я сейчас уже понимаю, насколько быстро жизнь лететь и что, наверное, нам надо увидеться, пока он жив», — сказала актриса.

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