🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 29 декабря — благоприятное время для реализации всевозможных планов и замыслов, продуктивными окажутся поездки и переговоры, но во многих других сферах ожидаются трудности. Тяжело будет находить общий язык с родными и любимыми, будет накапливаться усталость.

♈ Овны

Чем лучше вы понимаете, чего хотите добиться, тем удачнее складывается день. Постарайтесь с самого утра определиться с планом действий и расставить приоритеты. Потом достаточно будет просто не отвлекаться на мелочи и не позволять окружающим сбить вас с толку. Чьи-то советы сегодня вряд ли будут вам полезны, да и времени ждать их не будет: принимать решения придется быстро. Могут неожиданно появиться новые идеи, не исключены настоящие озарения. Некоторые Овны расстанутся с заблуждениями, которые мешали им двигаться вперед.

Космический совет: стоит правильно расставить приоритеты. Некоторые решения сегодня придется принимать очень быстро, практически без раздумий.

♉ Тельцы

Вы не переживаете из-за мелочей, и правильно делаете. Со стороны может казаться, что вас вообще ничто не волнует, кроме собственного успеха. Производить такое впечатление очень полезно: любители исполнять свои желания за чужой счет понимают, что от вас ничего не добьешься, и предпочитают держаться подальше. Возможен прогресс в деле, которое вы считаете очень значительным. Важно не потратить время напрасно, не упустить свой шанс. Чем решительнее вы настроены, тем выше вероятность выйти победителем из решающего сражения.

Космический совет: не нужно переживать из-за мелочей, ведь настоящие злопыхатели будут обходить вас стороной. Будьте решительны.



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♊ Близнецы

Вы легко находите общий язык с людьми, быстро завязываете знакомства, на многих производите хорошее впечатление. Возможно начало и дружбы, и сотрудничества, и нового романа — все будет зависеть только от вашего собственного желания. Вы так интересуетесь чужими делами, что рискуете забыть о собственных. Не совершайте этой ошибки! Никто, кроме вас, не решит ваших проблем. Вряд ли удастся успеть все, что было запланировано, лучше заранее подумать, что можно отложить на потом. Старайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих.

Космический совет: в вашей жизни могут появиться новые знакомства. Но стоит побыть немного эгоистами: не стоит ради каждого человека разбиваться в лепешку, подумайте и о себе.

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♋ Раки

Отличный спокойный день. Ни с кем не нужно спорить, да и не о чем: окружающие соглашаются даже с самыми провокационными вашими высказываниями, поддерживают смелые идеи и вообще ведут себя хорошо. Полезно будет отложить дела на потом и отдохнуть. Это заметно прибавит вам бодрости и поднимет настроение. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы решение самых сложных проблем поручить кому-нибудь другому. Будет шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы в последнее время не находили общего языка. Может выясниться, что причиной всех ваших разногласий было банальное недопонимание.

Космический совет: день не будет богат на события. Поэтому можно плыть по течению, отложить дела на потом и отдохнуть.

♌ Львы

Этот день подходит для важных разговоров. Их можно вести на любые темы — и деловые, и личные. Вас правильно поймут, во многом поддержат, за что-нибудь похвалят. Однако не расслабляйтесь. Вторая половина дня, скорее всего, потребует от вас если не героических усилий, то вполне усердного труда. Цель стоит того, чтобы постараться. Добившись ее, вы получите очередной повод гордиться собой. Удачными будут небольшие поездки, даже если они планировались заранее. Случайные попутчики окажутся очень приятными, общение с ними поднимет настроение.

Космический совет: вас ожидает серьезный диалог на работе или дома. Но не бойтесь, все переговоры в этот день будут благоприятными. Еще сегодня стоит потрудиться ради достижения заветной цели.

♍ Девы

Изобретайте. Сегодня проверенные методы неэффективны, а протоптанные пути не ведут к цели. Нужно искать нечто совершенно новое, и для этого у вас есть все необходимое: знания, опыт и фантазия. Может немного не хватать храбрости, но рядом будут люди, которые вас подбодрят и вдохновят. В начале дня можно мечтать и витать в облаках, но во второй его половине нужно будет сосредоточиться на решении практических задач. Важно обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть решающую роль.

Космический совет: пробуйте что-то новое, проверенные методы не будут работать. Вас обязательно поддержат близкие люди.

♎ Весы

Сегодня вам будет особенно трудно контролировать свои порывы. Постарайтесь все же направить энергию в мирное русло — тогда у вас будет шанс достичь больших успехов. Избегайте необдуманных поступков, особенно в первой половине дня, когда эмоциональный фон будет особенно напряженным. Позже появится возможность с кем-то посоветоваться или просто поговорить по душам, это окажется очень кстати. Желательно не давать каких-то серьезных обещаний, не связывать себя финансовыми обязательствами. Очень важно сохранить свободу действий.

Космический совет: постарайтесь направить энергию в мирное русло, это позволит добиться результата. Избегайте необдуманных поступков.

♏ Скорпионы

Прислушайтесь к подсказкам интуиции: они ведут вас прямо к цели. Окружающие же, наоборот, могут сбивать с пути, сами того не желая, а также вводить в заблуждение и просто отвлекать бесконечными разговорами. В середине дня придется вспомнить о прошлом — это поможет не повторить ошибок, быстро принять верное решение. Позже настанет время приятных сюрпризов, скорее всего, они будут носить романтический характер. Вечер подходит и для свидания, и просто для общения с человеком, который вам дорог. Полезно будет обсудить общие планы.

Космический совет: вас сегодня могут обмануть или случайно запутать. Еще неприятных сюрпризов добавит прошлое. Не зацикливайтесь на нем.

♐ Стрельцы

Многое будет зависеть от того, кто вас окружает. Больше общайтесь с оптимистами или хотя бы с теми, кто видит жизнь не в самом мрачном свете. Именно благодаря таким людям вы даже в трудные моменты будете чувствовать себя неплохо, не растеряетесь и примете верные решения. От любителей критиковать все подряд нужно держаться как можно дальше, даже если в их замечаниях обычно есть здравое зерно. Такие люди сегодня могут сбить вас с толку, лишить душевного равновесия, хоть и ненадолго. Вечером возможны неожиданные и очень приятные визиты.

Космический совет: многое будет зависеть от вашего окружения. Именно близкие люди помогут вам справиться с неприятностями.

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♑ Козероги

Не торопитесь что-то менять. В первую очередь это касается личных отношений: тут высока вероятность, что о совершенном поступке или сгоряча сказанных словах вскоре придется пожалеть. Но и в других сферах осторожность желательна. Подумайте дважды, прежде чем от чего-то отказываться, разрывать старые связи или брать на себя новые обязательства. Не все решения, которые сейчас кажутся верными, на самом деле таковы. Могут появиться хорошие идеи, касающиеся профессионального роста или развития собственного бизнеса. Реализовать их, вероятнее всего, удастся уже в следующем году.

Космический совет: будьте осторожны. Желание что-то поменять может сбыться совершенно неожиданным образом и совсем не так, как вы этого хотели.

♒ Водолеи

Меньше беспокойтесь и внимательнее наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Сегодня во многом можно преуспеть, просто оказавшись в нужный момент в нужном месте и обратившись именно к тому человеку, который принимает важные решения. Лучше не рисковать деньгами, особенно своими: есть риск небольших, но очень обидных потерь. С покупками не спешите, если они не были запланированы заранее. Есть риск потратить значительную сумму на вещи, о приобретении которых вы быстро пожалеете. Также нежелательно вкладывать деньги в бизнес.

Космический совет: вас могут ожидать проблемы с финансами. Но с другой стороны, вас ждет очень важная встреча с человеком, который может определить вашу судьбу.

♊ Рыбы

Сегодня вы разбираетесь в людях несколько хуже, чем обычно. Помните об этом, отправляясь на встречи с потенциальными деловыми партнерами или договариваясь о чем-то с новыми знакомыми. Вы рискуете стать пешкой в чужой игре или пострадать от действий мошенников, если будете слишком доверчивы. В остальном день благоприятен. Он обещает удачные совпадения и новые возможности, которых вы не упустите. Также вероятны приятные известия, касающиеся очень дорогих вам людей. Могут неожиданно решиться давние семейные проблемы.

Космический совет: будьте внимательны — вы рискуете стать пешкой в чужой игре или пострадать от действий мошенников. В других делах вас ждет удача.

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