Как сделать кофе полезным для здоровья: ТОП-5 добавок

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 50 0

Физиолог Лялина: лимонный сок — одна из самых полезных добавок к кофе

Как сделать кофе полезным для здоровья: ТОП-5 добавок

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Perre via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что способно наполнить бодрящий напиток позитивными свойствами?

Существуют продукты, которые сделают кофе более полезным напитком. Об этом изданию NEWS.ru сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина.

Лимон

Отмечается, что популярный напиток принесет больше пользы, если в него добавить лимонный сок, кардамон, корицу, гвоздику и ваниль. В частности, лимонный сок, по словам эксперта, богат аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет.

Кроме того, этот ингредиент поможет повысить эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Так, люди с низким давлением, которых беспокоит мигрень, выпив кофе с лимоном, вскоре заметят улучшение самочувствия.

Кардамон, корица

Кардамон же снизит тягучесть крови и снимет спазмы кишечника, а корица положительно повлияет на умственную деятельность, физическую выносливость и поддержит тонус сосудов.

Гвоздика, ваниль

Гвоздика, как объяснила Лялина, оказывает обезболивающий эффект. Натуральная ваниль сокращает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и поможет сохранить молодость.

Специалист напомнила, что кофе усиленно обезвоживает организм и призвала употреблять бодрящий напиток с осторожностью.

«Помните, что этот напиток „иссушает“ организм, вызывая частое мочеиспускание, поэтому на каждую чашку кофе выпивайте лишнюю чашку чистой воды, и ваш организм скажет вам спасибо», — заключила физиолог.

Ранее 5-tv.ru писал про ТОП-5 неожиданно опасных продуктов на новогоднем столе.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

14:15
«Потерял сознание»: российский журналист Красовский попал в больницу
14:06
«Серьезные доработки»: в войска скоро поступит партия обновленных автоматов АК-12
14:00
Пережить Новый год: как избежать трагедии при запуске фейерверков
13:59
Россияне получат пенсию и пособия за январь досрочно
13:45
«Должны заслужить»: как баскетболист Кириленко любит встречать Новый год
13:32
«Спланированы»: посол РФ о «майданных принципах» в протестах Сербии

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса