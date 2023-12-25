«Провоцируют из-за рубежа»: в Кремле отреагировали на протесты в Сербии

Песков: налицо попытки третьих стран спровоцировать протесты в Сербии
Фото, видео: Reuters / MARKO DJURICA; 5-tv.ru
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Будет ли российская сторона помогать стабилизировать ситуацию в республике?
В протестах, которые охватили Сербию, прослеживается вмешательство из-за рубежа. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Митингующие требуют Белград пересмотреть результаты парламентских выборов, однако, заметил Песков, в Сербии имеется внутреннее законодательство, избирательные органы и иные структуры, которые о нарушениях во время выборов не сообщали.
«Налицо процессы и попытки третьих сил в том числе из-за рубежа спровоцировать протесты», — прокомментировал он.
Отвечая на вопрос о возможной помощи российской стороны Сербии для стабилизации ситуации, Псков пояснил, что в республике есть свое руководство, способное принять меры. Россия вмешиваться во внутренние дела другого государства не намерена, подчеркнул он.
«Все, что происходит — это исключительно внутреннее дело Сербии», — сказал пресс-секретарь президента.
Официальный представитель Кремля в заключение добавил, что Россию и Сербию связывают не только исторические моменты, но и имеющие перспективы текущие взаимоотношения в самых разных сферах.
Ранее 5-tv.ru писал, что посол России рассказал о «майданных принципах» в протестах Сербии.
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