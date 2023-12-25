«Я говорил — вы что?» — сын Надежды Бабкиной раскрыл неприятную вещь о матери

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 55 0

Сын Бабкиной признался, что мать хотела отдать его в интернат

«Я говорил — вы что?» — сын Надежды Бабкиной раскрыл неприятную вещь о матери

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Как оказалось, детство наследника знаменитой исполнительницы не было безоблачным.

Сын эстрадной певицы Надежды Бабкиной Даниил признался, что звездная родительница задумывалась о том, чтобы отдать его в интернат. Издание KP.RU пишет, что в эфире одного из федеральных мужчина назвал свое детство достаточно сложным.

Ребенком он редко видел своих родителей, которые большую часть времени проводили в разъездах по гастролям. Воспитанием мальчика в основном занималась бабушка, а порой даже соседи.

В возрасте 11 лет Даниила хотели отдать на проживание в интернат, однако уезжать из родного дома он отказался. Как объяснил сын звезды, в то время он всегда был предоставлен самому себе, и поэтому был не готов познакомиться с «миром дисциплины и знаний».

«Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: „Вы что, хотите меня вообще не видеть?“», — рассказал сын Бабкиной.

Музыкантом мальчик становиться не хотел. Он получил юридическое образование, а после и ученую степень по своей специальности.

Однако музыка все же присутствовала в его жизни: Бабкин подрабатывал звонарем в храме, что приносило ему большое удовольствие и чувство самореализации. Сейчас Даниил вполне успешен и счастлив в браке.

Так, у него подрастают трое детей. Знаменитая бабушка часто навещает внуков и обожает проводить с ними время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина потеряла сознание во время съемок.

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«Я говорил — вы что?» — сын Надежды Бабкиной раскрыл неприятную вещь о матери

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