«Серьезные проблемы»: в Польше предупредили ВСУ о новом оружии России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Interia: применение нового российского ЗРК «Панцирь-СМ» создаст проблемы для ВСУ

«Серьезные проблемы»: в Польше предупредили ВСУ о новом оружии России

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украина в последнее время делает ставку на производство БПЛА. Но где она просчиталась?

Появление российских модернизированных самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМ» в зоне спецоперации обернется для украинской стороны большой проблемой. Об этом пишет польское издание Interia.

«Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотные летательные аппараты», — отмечают авторы.

В материале указано, что обновленные «Панцири» уже прибыли на фронт. Эти ЗРК, подчеркивают журналисты, способны ликвидировать самые разные цели в воздухе и крайне эффективны против дронов, баллистических ракет и артиллерийских снарядов.

В статье написано, что российские военные устанавливают «Панцирь-СМ» на грузовик КАМАЗ-6560, обладающий мощностью 400 лошадиных сил и способный разгоняться до 90 километров в час.

Модернизированный комплекс также может выпускать ракеты на разной скорости — как на низкой, так и на высокой, а также оснащен системой, позволяющей замечать воздушные цели на расстоянии до 75 километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Неземная красота: самые сексуальные актрисы СССР
18:45
Размах поражает: гигантский термальный курорт построят в одном из регионов России
18:30
«Батюшка запретил»: какую роль в своей карьере Киркоров считает проклятой
18:25
Путин поручил повысить до майора старшего лейтенанта Александра Трошина
18:25
Грозные технологии: какие корабли пополнили ВМФ России
18:15
«Я говорил — вы что?» — сын Надежды Бабкиной раскрыл неприятную вещь о матери

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций
«Должны заслужить»: как баскетболист Кириленко любит встречать Новый год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса