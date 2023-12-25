Российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 185 0

Сослуживцы оставили ее на поле боя среди тел.

Российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Российские солдаты спасли раненую украинку, которую боевики оставили умирать на поле боя под Крынками. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале.

По его словам, недалеко от населенного пункта морские пехотинцы и десантники ВС РФ столкнулись в стрелковом бою с украинскими нацистами и разгромили их. В результате поле было усеяно телами боевиков ВСУ.

Среди них была женщина-военнослужащая, которая подала рукой просьбу о помощи, когда увидела российский беспилотник.

«Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», — рассказал Сальдо.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал о настоящих мужчинах в ВС РФ.

Тема:
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