Игрок «Зенита» после взрыва в доме в спешке покинул квартиру с ребенком

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 41 0

В доме футболиста «Зенита» Арсения Адамова прогремел взрыв

Игрок «Зенита» после взрыва в доме в спешке покинул квартиру с ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Квартира спортсмена была расположена рядом с эпицентром инцидента.

Российский футболист «Зенита» Арсен Адамов чуть не умер во время взрыва в доме, в котором проживает с 7-месячным сыном и супругой. В Сети появилось видео, как семья выбегает из дома после инцидента.

Квартира спортсмена, рядом с которой находился эпицентр взрыва, расположена в городе Сочи. Во время случившегося Адамов вместе с семьей был дома, а после выбежал на улицу с ребенком на руках. Как известно, взрывная волна выбила все окна и двери.

Сейчас обсуждается принятие решения по поводу статуса дома — его могут признать аварийным. Строение покрылось трещинами. По предварительным данным, врыв мог стать следствием утечки газа. Каждая квартира в здании обладает индивидуальным газовым котлом.

Арсен Адамов присоединился к «Зениту» летом этого года. В текущем сезоне спортсмен провел за команду шесть матчей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.97
0.03 101.58
0.29
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

21:58
«Последний шанс»: Лукашенко сделал Зеленскому предупреждение
21:37
«Знаковое дело»: как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге
21:16
Путин подписал закон о праве врачам скорой оказывать помощь пациентам без согласия
20:55
Игрок «Зенита» после взрыва в доме в спешке покинул квартиру с ребенком
20:34
Последняя любовь Анны Ахматовой: почему поэтесса не пришла к нему на похороны
20:13
Адвокат Блиновской назвала законной предновогоднюю вечеринку при домашнем аресте

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций
Неземная красота: самые сексуальные актрисы СССР
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса