Путин подписал закон о праве врачам скорой оказывать помощь пациентам без согласия

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Путин подписал закон о праве скорой помогать пациенту без добровольного согласия

Путин подписал закон о праве врачам скорой оказывать помощь пациентам без согласия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

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Речь идет о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Российский лидер Владимир Путин подписал сегодня закон о разрешении оказания врачам скорой помощи даже при отсутствии добровольного согласия пациента. Информация опубликована на официальном правовом портале.

Поправки внесены в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Любой старший медицинский работник выездной бригады скорой помощи имеет теперь право принять решение о медицинском вмешательстве без получения утвердительного ответа от пациента, если он находится без сознания или по иным причинам не может выразить свое мнение.

У граждан или их представителей остается возможность отказаться от вмешательства медицинских работников, в этом случае необходимо составить документ с протоколом отказа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России дополнительно выделят миллиарды рублей на зарплаты медикам.

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