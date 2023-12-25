«Последний шанс»: Лукашенко сделал Зеленскому предупреждение

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Лукашенко: Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования

«Последний шанс»: Лукашенко сделал Зеленскому предупреждение

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Белорусский лидер уверен, что Россия победит на поле боя.

Владимир Зеленский наконец начинает осознавать, что конфликт на Украине можно урегулировать лишь политическим путем. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с журналистами.

«Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году — ред.) — будем с ними (властями в Киеве — ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — вынес предупреждение Лукашенко.

Он отметил, что ВСУ осознали это раньше президента и начали доносить свое мнение до власти, давить политиков. Даже по последней пресс-конференции украинского президента уже можно судить о том, что он смягчил свою риторику. По мнению президента Белоруссии, у Украины сейчас последний шанс договориться о мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли относиться серьезно к угрозам Зеленского.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.97
0.03 101.58
0.29
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

21:58
«Последний шанс»: Лукашенко сделал Зеленскому предупреждение
21:37
«Знаковое дело»: как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге
21:16
Путин подписал закон о праве врачам скорой оказывать помощь пациентам без согласия
20:55
Игрок «Зенита» после взрыва в доме в спешке покинул квартиру с ребенком
20:34
Последняя любовь Анны Ахматовой: почему поэтесса не пришла к нему на похороны
20:13
Адвокат Блиновской назвала законной предновогоднюю вечеринку при домашнем аресте

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Выходит за рамки ЕС»: почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций
Неземная красота: самые сексуальные актрисы СССР
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса