Болезни, неудачи и череда смертей актеров: проклятье «Мастера и Маргариты» или случайность

Процесс экранизации мистической истории Михаила Булгакова можно назвать как минимум необычными.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является одним из величайших произведений отечественного писателя, известного, в том числе, своей тягой к мистицизму. Более того, практически ни одна экранизация этой истории не обходится без загадочных событий и даже трагедий, преследующих актеров и других участников проекта. Об этом — в материале 5-tv.ru.

«Мастер и Маргарита» Владимира Бортко

Владимир Бротко. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко вышел в 2005 году. Режиссер неоднократно заявлял, что не видит особой мистической составляющей в знаменитой истории. Однако даже он не мог не признать, что некоторые события, которое сопровождали создание киноленты, можно назвать как минимум необычными.

Еще во время подготовки к съемочному процессу к нему на Патриарших прудах к нему подошел незнакомый мужчина и заявил, что у них «все равно ничего не получится».

Во время всей работы съемки то и дело оказывались на грани срыва, причем, с такой завидной регулярностью, что в итоге не считающий себя суеверным Бортко однажды вызвал священнослужителя прямо на площадку. А сериал-таки был завершен и вышел на экран.

Проблемы со здоровьем

Актеры, игравшие в сериале, тоже замечали странные явления, в том числе, по отношению к себе. И, хотя пытались относиться к происходящему с юмором, некоторые события совсем не вызывали улыбки. Так, актер, игравший Воланда, внезапно начал хрипеть, а потом и вовсе потерял голос на съемочной площадке. Врачи обнаружили у него кровоизлияние в правую голосовую связку.

Роль Воланда сыграла с артистом злую шутку прямо на съемках. Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», 2005 г.

Кроме того, тяжелейшим бронхитом переболел Александр Галибин, исполнявший роль Мастера. А актер Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза, по окончанию съемок попал в больницу с сердечным приступом.

А за месяц до премьеры сериала ушел из жизни при так и не выясненных обстоятельствах Александр Чабан. В «Мастере и Маргарите» он воплотил образ следователя. Тело 47-летнего артиста было найдено на полу в его квартире 2 октября 2005 года

Череда смертей

Александр Абдулов. Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», 2005 г.

Череда смертей актеров «Мастера и Маргариты» началась буквально сразу же. Артисты, так или иначе имевшие отношение к сериалу, погибали при трагических обстоятельствах или умирали по естественным причинам. Однако такое количество ушедших участников одного проекта действительно кажется, если и совпадением, то довольно пугающим.

Владислав Галкин. Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», 2005 г.

В течение нескольких лет после премьеры скончались 15 актеров. В сентябре 2006 года умер актер эпизода Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. В том же году от сердечного приступа скончался Станислав Ландграф, который играл критика Латунского.

В 2007-м умерли Евгений Меркурьев и Кирилл Лавров. В следующем скончались мэтры Александр Абдулов и Андрей Толубеев, а в 2009-м — Галина Баркова и Юрий Оськин.

Потом этот мир покинули Владислав Галкин, Станислав Соколов и Валентина Егоренкова. В 2012-м умер Илья Олейников, а вслед за ним, всего через год, погибли Валерий Золотухин и Дмитрий Поддубный.

Илья Олейников. Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита», 2005 г.

Отказ сниматься

Кстати, некоторые артисты, которые должны были сыграть в «Мастере и Маргарите» Бортко, в итоге решили отказаться от своих ролей. Например, Олег Янковский, которому была предложена роль Воланда, посчитал игру опасной. Актер отметил, что вокруг экранизации романа Булгакова постоянно «витает что-то нехорошее». К тому же, как признавался артист, ему казалось, что роль сама по себе — довольно слабая.

«А главная причина: я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя. Иисуса Христа — можно, он был реальным человеком. Вот и вся причина отказа», — рассказывал Янковский в 2004 году в одном из своих интервью.

Олег Янковский. Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

«Мастер и Маргарита» Юрия Кары

А в 2011-м спустя 17 лет после своего создания вышел фильм режиссера Юрия Кара «Мастер и Маргарита». По одной из версий, причина была в разногласиях между создателями фильма и наследниками Булгакова, имеющими авторские права на роман. Так или иначе, закрытый показ сокращенной версии состоялся в 2006-м на Московском международном фестивале, а спустя пять лет картину увидел широкий зритель.

Фото: Кадр из к/ф «Мастер и Маргарита», реж. Юрий Кара, 1994 г.

Съемки этой экранизации также сопровождались мистическими событиями. Например, в первый же день в саду «Эрмитаж» прорвало трубу с горячей водой и затопило монтажную. А за все время процесса сменилось шесть операторов: кто-то увольнялся, другие просто исчезали без объяснения причин. В итоге Кара вызвал священника, который окропил святой водой съемочную группу и камеру.

Кроме того, до премьерного показа умер композитор фильма Альфред Шнитке и актеры, игравшие Понтия Пилата, Варенуху, Арчибальда Арчибальдовича и Бегемота. Также вскоре после окончания съемок ушел из жизни 35-летний видеоопеартор Евгений Гребнев.

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