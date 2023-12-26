Все из-за Жерара Депардье: Пьера Ришара лишили статуса посла Les Papillons

Режиссер недавно подписал коллективное обращение деятелей культуры.

Французского актера и кинорежиссера Пьера Ришара лишили статуса посла благотворительной организации Les Papillons после того, как артист вместе с другими знаменитостями поддержал Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Не так давно Ришар выразил поддержку артисту, подписав коллективное письмо французских деятелей культуры, осуждающих линчевание «гиганта кино». По их мнению, таким образом «нападению» подвергается все искусство.

Ассоциация Les Papillons, помогающая детям, столкнувшимся с насилием, заявила, что больше не хочет видеть в своих рядах кинорежиссера. Основатель организации назвал письмо знаменитостей «неподобающим», а также отметил, что сообщество всегда находится «на стороне жертв».

«Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons», — написал в социальной сети ее основатель.

Депардье в неподобающем поведении во время съемок обвиняют четыре женщины. Свою вину актер отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ришар и другие французские актеры вступились за Депардье.