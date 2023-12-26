МВД объявило в розыск экс-главу управления Следственного комитета Дмитрия Довгия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

В РФ заочно арестовали и объявили в розыск экс-главу ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия

МВД объявило в розыск экс-главу управления Следственного комитета Дмитрия Довгия

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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По некоторым данным, сейчас он находится в Израиле.

Экс-руководитель главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Дмитрий Довгий был объявлен в розыск в России. Информация об этом следует из базы данных МВД.

В публикации указано, что Довгий разыскивается по статье российского Уголовного кодекса, однако по какой именно — не уточняется.

Известно также, что Басманный суд в этот же день, 26 декабря, заочно арестовал Довгия по обвинению в мошенничестве особо крупном размере.

Ряд СМИ сообщает, что бывший глава ГСУ СК РФ находится за пределами РФ. По некоторым данным, сейчас он проживает в Израиле.

Дмитрий Довгий в 2009 году оказывался на скамье подсудимых. Тогда суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и назначил штраф размером 800 тысяч рублей по делу о получении взятки. Следствию удалось установить, что он получил 750 тысяч евро. В 2024 году он вышел из колонии по УДО и начал работать адвокатом.

В ноябре текущего года стали появляться сообщения о новом деле, возбужденном против Довгия.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующий ВВС Украины Олещук объявлен в розыск в России.

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