Но есть нюанс: Шварценеггер сделал предложение возлюбленной

Звезда Голливуда получил своеобразный подарок под елку от наследника.

Сын Арнольда Шварценеггера сделал отцу рождественский сюрприз. Старший наследник звезды обручился, пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, 30-летний Патрик Шварценеггер сделал предложение своей избраннице - 26-летней модели Эбби Чемпион. Отмечается, что сын артиста в личном блоге рассказал поклонникам о значимом событии в своей жизни.

Он также показал, как прошло торжество. По заказу отпрыска Терминатора на пляже на берегу моря соорудили грандиозную декорацию, на фоне которой прошла помолвка.

Патрик Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com / CraSH

Фанаты Патрика, у которого более миллиона подписчиков в соцсетях, оценили помолвочное кольцо невесты. Украшение с двумя бриллиантами сильно впечатлило интернет-пользователей.

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