Но есть нюанс: Шварценеггер сделал предложение возлюбленной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 57 0

Старший сын актера Шварценеггера сообщил о помолвке

Но есть нюанс: Шварценеггер сделал предложение возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Звезда Голливуда получил своеобразный подарок под елку от наследника.

Сын Арнольда Шварценеггера сделал отцу рождественский сюрприз. Старший наследник звезды обручился, пишет издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, 30-летний Патрик Шварценеггер сделал предложение своей избраннице - 26-летней модели Эбби Чемпион. Отмечается, что сын артиста в личном блоге рассказал поклонникам о значимом событии в своей жизни.

Он также показал, как прошло торжество. По заказу отпрыска Терминатора на пляже на берегу моря соорудили грандиозную декорацию, на фоне которой прошла помолвка.

Патрик ШварценеггерПатрик Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com / CraSH

Фанаты Патрика, у которого более миллиона подписчиков в соцсетях, оценили помолвочное кольцо невесты. Украшение с двумя бриллиантами сильно впечатлило интернет-пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Сергей Бурунов помог Александру Петрову с женитьбой.

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