«Переодевали в форму»: как Ромка из «Счастливы вместе» прятался от фанаток

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Александра Якина спасали от толпы фанатов на съемках «Счастливы вместе»

«Переодевали в форму»: как Ромка из «Счастливы вместе» прятался от фанаток

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006 г.

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Актер Александр Якин был очень популярен у юных поклонниц во время съемок сериала. Однажды ему даже пришлось переодеться в форму рабочего.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин однажды был вынужден переодеться в форму рабочего, чтобы спрятаться от обезумевших поклонниц. В интервью KP.RU актер в подробностях вспомнил тот инцидент.

Тогда сериал снимали в Екатеринбурге, прямо в торговом центре. Увидев Якина, поклонники не смогли пройти мимо и стали ломиться к нему.

«Фанатов было так много, что они начали прорывать ограждение и сломали эскалатор. Меня переодевали в форму рабочего, чтобы вывести оттуда», — поделился актер.

Несмотря на то, что карьера юноши стартовала с ярких ролей в громких сериалах, в последние годы он перестал появляться в новых кинопроектах. Многие предположили, что актер решил, что искусство кино — не его.

В одно из интервью сам Якин признался, что на самом деле не ушел из профессии, а просто сменил вектор. Получив образование профессионального актера в ГИТИСе, он вошел в труппу Театра наций, где служит уже более десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актеры «Счастливы вместе» относятся к продолжению сериала.

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