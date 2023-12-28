В ЦИК приняли документы от 14 кандидатов на пост президента России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60 0

В выборах примут участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.

В ЦИК приняли документы от 14 кандидатов на пост президента России

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев подали документы для участия в президентских выборах, которые пройдут в России в 2024 году. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания госоргана.

«В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий», — прокомментировала она.

Памфилова отметила, что своего кандидата не выдвинула партия «Коммунисты России», однако у них еще есть возможность сделать это до конца года.

Также, добавила председатель ЦИК, в порядке самовыдвижения документы передали в ЦИК шесть кандидатов. Согласно ее данным, изначально претендовали на участие в выборах 24 самовыдвиженца.

Известно, что первым кандидатом на пост главы государства, который подал документы в ЦИК, стал действующий президент России Владимир Путин. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 30 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах президента России.

Тема:
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