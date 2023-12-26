Более 30 кандидатов заявили о намерении участвовать в выборах президента России

В ЦИК сообщили, что 33 кандидата хотят участвовать в выборах президента РФ
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Голосование в 2024 году будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
Заместить председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил, что о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России заявили уже более 30 кандидатов.
«В итоге всего 33, мне кажется. Заявлялись 33», — приводит его слова РИА Новости.
Первым кандидатом, подавшим необходимые документы в ЦИК, стал действующий президент России Владимир Путин. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Только вчера, 25 декабря, свои документы также подали председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий и первый замруководителя думской фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
В ЦИК также подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в новых регионах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
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