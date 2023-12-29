На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37 0

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал некоторые активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

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В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поступил очередной иск о конфискации. На этот раз речь идет о двух российских пассажирских авиабортов Ан-148-100Е. Они принадлежат корпорации ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Иск подало украинское Министерство юстиции, о чем сообщил ВАКС на официальной странице в социальной сети.

«Минюст просит применить санкцию к „Ильюшн Финанс Ко“. Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — опубликовано в посте.

Известно, что несколько недель назад ВАКС уже конфисковал некоторые российские активы, они принадлежат компании «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина принудительно эвакуировала 100 тысяч человек из-подконтрольной ВСУ части ДНР.

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