Почему Амстердам заявил о боевых действиях с Москвой?

Заявление главкома ВС Нидерландов Мартина Вейнена о войне с Россией является болезненным зудом, который уже становится поветрием. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — написал он.

По словам Пушкова, иногда кажется, что, чем меньше от страны зависит, тем активнее ее руководители рвутся в бой. Происходит это по причине того, что они знают: не им решать, вступать ли с РФ в войну, к тому же Москва им совершенно не угрожает.

«А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», — заключил Пушков.

Россия неоднократно отмечала, что страны НАТО стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. Как заявлял пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, действия блока подтверждают правильность решения о начале СВО.

На прошлой неделе глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о вступлении Запада в новую холодную войну с Россией. Причем Москва якобы может продолжать этот конфликт в течение многих лет. Позднее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад ведет против РФ ледяную войну, а на Украине — горячую. США и их союзники притворяются, что не вступили в открытую конфронтацию с Россией, но на деле это не так.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующий ВС Нидерландов Мартин Вейнен призвал усилить армию на случай войны с Россией. Он потребовал ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев.