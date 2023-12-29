Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Малики и Минары
Зрителям Пятого канала удалось собрать необходимую сумму и даже больше!
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Ранее мы рассказывали историю двух сестер. девятилетней Малики и семилетней Минары.
У девочек тяжелейшая форма ДЦП, вызванная генетическим сбоем. Им необходима операция стоимостью более чем в два миллиона рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 317 680 рублей. Спасибо вам большое.
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