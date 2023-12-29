Губернатор Кожемяко открыл штаб общественной поддержки Путина в Приморье

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Алина Крылова
Алина Крылова 14 0

Торжественная церемония с участием влиятельных деятелей региона состоялась во Владивостоке при участии фотографов и журналистов.

Фото, видео: Пресс-служба правительства Приморского края; 5-tv.ru

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Губернатор Олег Кожемяко открыл Штаб общественной поддержки Приморского края. Знаменательное для всего региона событие состоялось в пятницу, 29 декабря, во Владивостоке. На мероприятии с участием главы региона присутствовали все влиятельные лица Приморья, журналисты и фотографы.

Штаб, призванный эффективнее решать проблемы местных жителей, Кожемяко открыл в центре города. По задумке главы региона, новый офис будет выполнять функции общественной приемной, а в остальное время помещение будет принимать и организовывать культурные выставки, стратегические сессии, мастер-классы, форумы, дискуссионные площадки и круглые столы. Кроме того, на месте организовано коворкинг-пространство для работы фрилансеров.

В торжественной речи перед присутствующими слушателями Кожемяко отметил: долгая работа Владимира Путина ради общественного блага сегодня позволяет главам региона активнее развивать индивидуальную работу с избирателями на местах. Открытие штаба в Приморье, в свою очередь, свяжет жителей региона с представителями власти.

«Мы открываем сегодня Штаб общественной поддержки лидера нашего государства Владимира Владимировича Путина. Мы прошли вместе непростой период в жизни страны протяженностью в последние 20 лет. Мы знаем, в каком состоянии досталась ему наша Родина, какие были трудности у людей, когда месяцами не выплачивалась заработная плата, когда была разрушена армия, разрушена промышленность. Не выделялись деньги на ремонт и строительство школ, больниц, объектов культуры и спорта. Все это стране предстояло сделать под руководством человека, который не побоялся взять на себя такую ответственность. Мы, безусловно, прошли немалый путь и преодолели вместе немало трудностей, которые закалили и сплотили нас», — заявил он.

Отдельно Кожемяко высоко оценил заслуги общественников в самом начале специальной военной операции, подчеркнув, что неравнодушие волонтеров и сегодня позволяет поддерживать российских бойцов на передовой. В довершение Кожемяко пообещал и впредь поддерживать избранный Владимиром Путиным курс на Дальний Восток и укреплять уже имеющиеся связи со странами Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье.

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