Украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд.

Украинский батальон «Айдар»* признан террористическим в России

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украинский батальон «Айдар»* внесен в единый федеральный список организаций, которые признаны террористическими в России. Перечень опубликован на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что это сообщество стало уже 49 террористической организацией в списке. Соответствующее решение про «Айдар»* было вынесено Южный окружным военным судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины. Он хотел вступить в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ.

* — запрещенная в России экстремистская организация.

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

14:40
Алкогольно-майонезный бум: как не отравиться за новогодним столом
14:24
В Китае назначили нового министра обороны вместо Ли Шанфу
14:20
Никогда в жизни: худшая фраза после секса, которая приведет к разрыву
14:17
Залужный заявил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины
14:06
Резкое падение: назван худший год для доллара со времен пандемии COVID-19
14:05
Успеть все: как правильно составить цели на Новый год

Сейчас читают

«Неудачи почти везде»: как ВСУ сами приближают полный крах в конфликте
Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса