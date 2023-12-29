Силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; УФСБ России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силовики задержали жителя Краснодарского края, который планировал уехать на Украину и участвовать в военных действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Отмечается, что россиянин хотел вступить в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Он самовольно связался с группировкой. В результате сотрудники задержали его при попытке выезда на территорию Незалежной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и к участию в деятельности террористической организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самарской области арестовали мужчину, планировавшего теракт на железной дороге. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Тема:
Спецоперация
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