Силовики задержали краснодарца, планировавшего воевать на стороне Украины

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; УФСБ России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru
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Российские силовики задержали жителя Краснодарского края, который планировал уехать на Украину и участвовать в военных действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Отмечается, что россиянин хотел вступить в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ. Он самовольно связался с группировкой. В результате сотрудники задержали его при попытке выезда на территорию Незалежной.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и к участию в деятельности террористической организации.
Ранее 5-tv.ru писал, что Самарской области арестовали мужчину, планировавшего теракт на железной дороге. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
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