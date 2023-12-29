«Нет места кампанейщине»: Песков о решении поставить подпись в поддержку Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Песков заявил, что в вопросе подписей в поддержку Путина нет места кампанейщине

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

В Кремле оценили уровень поддержки действующего лидера страны.

Решение поставить подпись в поддержку президента России Владимира Путина, который будет принимать участие в выборах, — это личное дело каждого. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в данном вопросе нет места для кампанейщины.

«Это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи», — сказал Песков.

При этом сам представитель Кремля подпись еще не поставил. Но в разговоре добавил, что время для этого еще есть.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев подали документы для участия в президентских выборах.

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