«Уже бессмысленно»: помощь Украине сократилась в 20 раз

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Аналитик Михайлов: помощь Украине от Запада сократилась в 20 раз

«Уже бессмысленно»: помощь Украине сократилась в 20 раз

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Украинский кризис

Незалежная теряет деньги. Неужели она больше не впечатляет Запад?

Помощь Украине за год значительно снизилась. Теперь киевский режим получает не привычные четыре-пять миллиардов долларов в месяц, а всего лишь 200-250 миллионов. Незалежная получает только боеприпасы, но о никакой технике речи не идет. Об этом рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов изданию URA.RU.

«В прошлом году пакеты помощи достигали от четырех до пяти миллиардов долларов в месяц. Сейчас — 200-250 миллионов. Сократилась помощь в 10-20 раз. Украина крайне скептически относится к этим размерам. Конечно, им хотелось бы в разы больше, как это было буквально год тому назад. Но сейчас не конец 2022 года, сейчас конец 2023 года, и Украина проигрывает эту военную кампанию. На Западе понимают, что миллиардами туда заливать уже бессмысленно», — заявил специалист.

Он отметил, что Украина получает хоть что-то лишь потому, что Запад не хочет поражения киевского режима прямо перед Новым годом.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гаубица «Коалиция» сможет крушить технику ВСУ.

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