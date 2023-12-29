В Китае считают, что поставка новой САУ в зону СВО усилит боевые возможности артиллерии ВС России.

Российские войска будут наносить удары своей новой самоходной гаубицей «Коалиция-СВ» по западной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — указывается в публикации.

Новая гаубица может производить 16 выстрелов в минуту, она оснащена лучшей оборонительной возможностью по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые используют украинские боевики.

В Китае считают, что поставка «Коалиции» в зону СВО усилит боевые возможности артиллерии ВС России.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о скорой поставке САУ «Коалиция» в зону спецоперации на Украине. По его словам, эта гаубица существенно превосходит артиллерию спонсоров Украины.