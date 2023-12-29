Лидер Аргентины Милей отказался от приглашения вступить в БРИКС

Буэнос-Айрос отказался от вступления в БРИКС. О своем решении заявил президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Как сообщает телеканал TN со ссылкой на источник, в письмах Милей подчеркнул, что не считает уместным в настоящий момент участие Аргентины в БРИКС.

До избрания Хавьер Милей заявлял, что после прихода к власти намерен провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении укреплять отношения с США и Израилем, и отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины.

После избрания Милей объявил о чистке среди чиновников. А еще подписал указ о 300 реформах разом.

Милей также выступал против вступления Аргентины в БРИКС, куда ее позвали присоединиться с 1 января 2024 года. Работать над отношениями с Россией он был не намерен. При этом Путин поздравил Миля с избранием в ноябре, отметив, что Москва рассчитывает на партнерство с Буэнос-Айрес.

Ранее 5-tv.ru собщал, что Центральноафриканская Республика заявила о желании войти в БРИКС.