Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в новогоднюю ночь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

В России за запуск петард в новогоднюю ночь положен штраф

Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в новогоднюю ночь

Фото: DPA / ТАСС

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Для избегания штрафов необходимо правильно выбирать места. Где именно можно запускать салют?

За запуск салютов, петард и фейерверков в неположенном месте в новогоднюю ночь можно получить штраф, предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов в беседе с агентством «Прайм».

Так, обычно местные власти публикуют список разрешенных площадок. А по общим правилам этого нельзя делать в жилой зоне и в лесах. Без ограничения можно использовать пневматические хлопушки без взрывоопасных веществ. В некоторых же регионах России введен и вовсе полный запрет на запуск петард и фейерверков. Тогда штраф будет грозить всем нарушителям. В Москве же пока отменили лишь централизованные городские мероприятия.

«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — рассказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно хранить новогодние салаты.

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