МВД РФ: задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды
В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.
Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka
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Задержан подозреваемый в убийстве отца церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В Московской области нашли тело 90-летнего местного жителя с колото-резанами ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело.
Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.
Сам ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее 5-tv.ru сообщил подробности убийства 90-летнего мужчины.
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