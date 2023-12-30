МВД РФ: задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 35 0

В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

МВД РФ: задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Задержан подозреваемый в убийстве отца церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В Московской области нашли тело 90-летнего местного жителя с колото-резанами ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.

Сам ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности убийства 90-летнего мужчины.

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