МВД РФ: задержан подозреваемый в убийстве отца Владимира Легойды

Задержан подозреваемый в убийстве отца церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В Московской области нашли тело 90-летнего местного жителя с колото-резанами ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.

Сам ход расследования стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru сообщил подробности убийства 90-летнего мужчины.