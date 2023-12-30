Полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина

Первая партия уже доставлена в Гостиный двор.

Более 500 тысяч россиян по всей стране поддержали кандидатура нынешнего лидера РФ Владимира Путина на выборах президента. Об этом рассказала пресс-секретарь его избирательного штаба Александра Суворова.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», — сказала она.

Суворова добавила, что в центральный штаб доставлена пока только первая партия подписей, которые были собраны в Московской области. С 5 января в Гостиный двор будет поступать пачки из других регионов России.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Владимир Путин 8 декабря объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента. Уже 21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. ЦИК недавно зарегистрировал свыше 340 доверенных лиц Владимира Владимировича.

По всей России работают пункты сбора подписей за выдвижение Владимира Путина. Центральный избирательный Штаб в Москве, в Гостином дворе, на том же месте, как и на выборах 2018 года, и так же, как и тогда в штабе три сопредседателя, но это новые лица: врач, военный и представитель искусства. Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, нужно на этом этапе заручиться поддержкой минимум 300 тысяч избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне начал работу предвыборный сайт Владимира Путина. Однако в тот же день на него были совершены DDoS-атаки из-за рубежа.