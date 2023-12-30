«Ты же артист»: Зоя Бербер впервые вышла в свет со своим женихом

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 16 0

Актеры Зоя Бербер и Максим Белбородов пока не назначили дату свадьбы

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Избранником звезды сериала «Реальные пацаны» стал актер Максим Белбородов.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер впервые вышла в свет со своим женихом, коллегой по актерскому цеху 34-летним Максимом Белбородовым. Пара появилась на премьере праздничной комедии «Новогодний шеф».

«Максим Белбородов. Ну или почему я за тебя говорю, ты же умеешь, ты же артист», — представила 36-летняя актриса своего жениха в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я пытался придумать шутку…» — сказал Максим.

Максим сделал предложение Зое около двух месяцев назад. Тогда влюбленные поделились радостью со своими подписчиками, опубликовав в социальных сетях фотографии с помолвки. А сейчас впервые после обручения актеры показались вместе на публике.

Для обоих это будет первый брак. Бербер долгое время была в отношениях со сценаристом Александром Синегузовым и воспитывает восьмилетнюю дочь Надежду. Белбородов до прошлого года встречался с актрисой Викторией Агалаковой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов».

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