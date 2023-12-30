Сенатор Совфеда Климов назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ
Политик добавил, что все причастные должны понести ответственность.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; © РИА Новости; 5-tv.ru
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Обстрелы мирного населения ВСУ производит исключительно из провокационных преступных целей, заявил в беседе с 5-tv.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отметил, что обстрел Белгорода, совершенный 30 декабря, — преступная провокация, и всех виновных нужно привлечь к уголовной ответственности по российскому законодательству.
«Обстрелы сугубо мирного населения сделаны исключительно из провокационных преступных целей. Я убежден в том, что необходимо начать следствие по конкретному случаю. Все, кто в этом повинен, должны быть привлечены к уголовной ответственности по российскому законодательству», — заявил сенатор.
Политик отметил, что подобные действия Киева только доказывают, что спецоперация идет верным путем.
«Мы просто должны настойчиво и профессионально продолжать специальную военную операцию, чтобы такого никогда не было», — заключил Андрей Климов.
Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по поручению Путина в Белгород вылетели бригады Минздрава и МЧС.
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